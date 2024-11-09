تعادل مثير.. 6 أهداف تحسم مباراة ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بثلاث أهداف لمثلها مباراة ميلان ضد كاليارى، عاى ملعب "سردينيا أرينا" مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة ميلان وكالياري

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من نادر زورتيا، جابريل زابا هدفين في الدقائق 2، 53، 90 على التوالي لصالح كالياري.

وسجل أهداف ميلان عن طريق رافاييل لياو هدفين، وتامي أبراهام في الدقائق 15، 40 و69 على التوالي.

تشكيل ميلان الرسمي

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: إيميرسون رويال- ماليك ثياو- بافلوفيتش- ثيو هيرنانديز.

وسط الميدان: فوفانا- كريستيان بوليسيتش- تياني ريندرز.

خط الهجوم: صامويل تشوكويزي- فرانسيسكو كامارادا- رافائيل لياو.

تشكيل كالياري

شيري؛ زابا، بالومينو، لوبيرتو، أوجيلو؛ ماكومبو، ديولا، زورتيا، فيولا، لوفومبو؛ بيكولي