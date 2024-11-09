بث مباشر الآن يلا شوت/ مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - مباراة ليفربول وأستون فيلا تعد واحدة من المواجهات المثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي فريقان يحملان طموحات كبيرة هذا الموسم ليفربول بقيادة مدربه يورغن كلوب، يسعى للمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري بعد بداية قوية، معتمدًا على نجومه مثل محمد صلاح وفيرجيل فان ديك، في المقابل أستون فيلا، بقيادة المدرب أوناي إيمري، يقدم مستويات مميزة، ويطمح لتقديم أداء قوي أمام ليفربول في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية، تعتبر هذه المباراة فرصة مهمة لكلا الفريقين لإظهار قوتهما ورفع رصيدهما من النقاط.

مباراة ليفربول واستون فيلا

موعد مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، ستُجرى المباراة على ملعب الأنفيلد أمام جماهير ليفربول. يذكر أن الفريق الأحمر يدخل اللقاء وهو يتصدر الدوري بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، مانشستر سيتي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة

• حارس المرمى: كاويمهين كيليهر.

• الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون.

• الوسط: أليكسيس ماك أليستر، رايان جرافينبيرش، دومينيك سوبوسلاي.

• الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز.

تشكيلة أستون فيلا المتوقعة

• حارس المرمى: إيميليانو مارتينيز.

• الدفاع: إيزري كونسا، ب أو توريس، دييجو كارلوس، لوكاس ديني.

• الوسط: أمادو أونانا، يوري تيليمانس، جون ماكجين، فيلوجان روجرز، جاكوب رامسي.

• الهجوم: أولي واتكينز.