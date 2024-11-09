نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمواجهة يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، المواجهة النارية بين يوفنتوس وتورينو، ضمن فعاليات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويستضيف استاد أليانز ستاديوم معقل اليوفي، مواجهة يوفنتوس وتورينو، تحت صافرة الحكم الإيطالي سيمون سوزا.

فلاهوفيتش يقود هجوم يوفنتوس لمواجهة تورينو في الكالتشيو

وأعلن الإيطالي تياجو موتا مدرب يوفنتوس، تشكيل الفريق الرسمي، وجاء كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

▪︎خط الدفاع: نيكولو سافونا - فيديريكي جاتي - بيير كالولو - أندريا كامبياسو.

▪︎خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - كيفيرين ترأم - تيون كووبميينزر.

▪︎خط الهجوم: كينان يلدز - تيموتي ياه - دوشان فلاهوفيتش.

بينما أعلن باولو فانولي مدرب تورينو، تشكيل الفريق، وجاء كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: ميلينكوفيتش.

▪︎خط الدفاع: ماسينا - والوكيفيتش - كوكو.

▪︎خط الوسط: لازارو - ريتشي - لينتي - أليتش - بيدرسن.

▪︎خطالهجوم: فلاسيتش - سانابريا.

ويحتل اليوفي المركز السادس في ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 21 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر نابولي، بينما يأتي تورينو في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

وتذاع مواجهة يوفنتوس وتورينو، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وهي الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة AD SPORTS Premium 1.