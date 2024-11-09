بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أستون فيلا في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وأستون فيلا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرش، كورتيس جونز، ماك أليستر.

خط الهجوم: داروين نونيز، محمد صلاح، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.