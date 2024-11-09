منتخب التايكواندو يشارك في بطولة "السويق"تغادر يوم غدٍ الأحد إلى العاصمة العُمانية مسقط، بعثة المنتخب الوطني للتايكواندو للمشاركة في بطولة نادي أبطال السويق الثانية للتايكواندو التي تقام خلال الفترة (14 - 16) نوفمبر الجاري.

وتأتي مشاركة منتخبنا في هذه البطولة برعاية ودعم الشركة اليمنية العُمانية للاتصالات "يو"، بعد أن تعثَّرت جهود اتحاد اللعبة في استخراج مخصصات مشاركة المنتخب في هذه البطولة من الجهات الحكومية الرسمية، الأمر الذي قاد الاتحاد إلى مخاطبة الشركة لدعم ورعاية المنتخب للتواجد في هذا الحدث الرياضي المهم للعبة التايكواندو.

ويشارك منتخبنا في بطولة أبطال نادي السويق الدولية للتايكواندو في نسختها الثانية بمجموعة من اللاعبين المتميزين، يخوضون منافسات البطولة في مختلف الأوزان..

وكان المدير التجاري للشركة اليمنية العُمانية للاتصالات "يو"، الأستاذ/ عبدالرحمن المترب، قد ودَّع بعثة المنتخب الوطني المغادرة إلى سلطنة عُمان للمشاركة في بطولة أبطال السويق الثانية للتايكواندو.

وخلال اللقاء التوديعي نقل المترب تحيات رئيس مجلس إدارة الشركة الإستاذ/ إبراهيم السويدي لبعثة المنتخب، داعياً اللاعبين إلى تمثيل اليمن في هذه البطولة بصورة جيدة وتقديم صورة مشرّفة عن لعبة التايكواندو في بلادنا والسعي إلى تحقيق النتائج الإيجابية والمراكز المتقدمة في هذه التظاهرة الرياضية، مؤكداً اهتمام الشركة اليمنية العُمانية للاتصالات "يو" بمشاركتهم وتذليل الصعاب أمامهم، راجياً لهم التوفيق والنجاح وتحقيق الإنجازات التي يتطلع إليها الجميع.

بدورهما ثمنّ عضوا الاتحاد العام للتايكواندو يحيى دغيش وخالد العراسي، ومعهما مدرب المنتخب الكابتن خالد مقبول القادري، مبادرة الشركة اليمنية العمانية للاتصالات "يو" لدعمها ورعايتها مشاركة المنتخب في هذه البطولة التي تُعد من أقوى بطولات التايكواندو كونها تحظى بمشاركة واسعة من إبطال اللعبة الذين يمثّلون مختلف الدول التي تحرص على التواجد والحضور فيها.

وأشاروا إلى أن المنتخب أنهى تحضيراته للمشاركة في البطولة بعد أن خاض معسكراً إعدادياً داخلياً بصنعاء شهد سلسلة من التدريبات اليومية بهدف الوصول للجاهزية المطلوبة ورفع مستويات اللاعبين للظهور بصورة طيبة وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة، مؤكدين أن الهدف من المشاركة هو إكساب اللاعبين المزيد من الخبرة والمهارات وتعزيز موهبتهم في لعبة التايكواندو.

منوهين إلى أن لاعبي منتخبنا الوطني يتمتعون بالعزيمة القوية نحو تسجيل الحضور المشرّف لبلادنا في هذا المحفل الرياضي الدولي، وبما يعزز من إنجازات لعبة التايكواندو على المستوى الخارجي؛ وأن الآمال كبيرة وتحذو الجميع في أن يسجل منتخبنا حضوراً مشرّفاً يليق بسمعة اليمن في المحافل الرياضية الخارجية، ويعكس التطور الذي وصلت إليه لعبة التايكواندو في بلادنا.. مشيدين بجهود الشركة ووقوفها إلى جانب الاتحاد بغية الارتقاء باللعبة والوصول بها إلى آفاق رحبة ومتطورة.

وشهد اللقاء قيام الاتحاد العام للتايكواندو بتكريم الشركة اليمنية العُمانية للاتصالات "يو" بدرع الاتحاد تقديراً وعرفاناً بدورها الرائد والمتميز في دعم ورعاية مشاركة المنتخب في هذه البطولة ومساهمتها المستمرة في تحفيز الأبطال الرياضيين.