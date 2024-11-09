"هاتريك" فينيسيوس يداوي جروح ريال مدريد
سجل فينيسيوس جونيور ثلاثة أهداف ليقود ريال مدريد للفوز على ضيفه أوساسونا بنتيجة 4-0، يوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر والذي يواجه ريال سوسييداد يوم الأحد.
وافتتح فينيسيوس التسجيل للريال في الدقيقة 34، ثم ضاعف جود بيلنغهام النتيجة في الدقيقة 42 مسجلاً هدفه الأول هذا الموسم.
وعاد فينيسيوس ليضيف الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 61 و69.
وغادر الثلاثي إيدير ميليتاو ورودريغو ولوكاس فاسكيز ملعب المباراة للإصابة، إذ استُبدل الثنائي البرازيلي في الشوط الأول، بينما خرج الإسباني بين شوطي المباراة.
وتعافى ريال مدريد من خسارته في آخر مباراتين على أرضه، أمام برشلونة 0-4 وميلان 1-3، محققاً فوزاً مهماً قبل فترة التوقف الدولي.
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