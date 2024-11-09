موعد مباراة منتخب مصر القادمة امام الرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يرغب عشاق كرة القدم ومنتخبنا الوطني معرفة موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة، حيث من المقرر ان يلتقي المنتخب المصري في مباراة من العيار الثقيل امام نظيرة الرأس الأخضر في اطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025، ويأمل منتخبنا بتحقيق الفوز في تلك المباراة للتأهل للمرحلة التي تليها، فدعونا الان خلال موقعنا الاخباري نعرض لكم موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة

سنعرض لكم الان بشكل تفصيلي موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة، حيث من المقرر ان تقام المباراة بين مصر والرأس الاخضر يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2024 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهره والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر ان تقام المباراة على الملعب الوطني في كاب فيردي، وتأتي تلك المباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم إفريقيا القادم.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا

كما يهتم الكثير من عشاق كرة القدم معرفة القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا، حيث من المقرر ان يتم نقل تلك المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية والمشفرة، حيث تعتبر قناة بين ان سبورت في الناهل الحصري لمباريات بطولة امم افريقيا.

قائمة مصر الرأس امام الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا

بعد ان عرضنا لكم موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة، سنعرض لكم قائمة مصر الرأس امام الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا، والتي جاءت على النحو الاتي: