نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة تضرب صفوف المنتخب المغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض اللاعب المغربي إلياس اخوماش لإصابة قويه، وتأكد رسميًا غيابه عن صفوف معسكر المنتخب المغربي المقبل.

وبهذا تعتبر ضربة قوية للمدير الفني لمنتخب المغرب وليد ركراكي، حيث أنه قد أستدعي اللاعب لمعسكر نوفمبر المقبل.

وجاءت إصابة أخوماش على مستوى الركبة، وترك أرضيه إستاد لاسيراميكا على نقالة، أثناء فوز فريقه فياريال على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة (3-0)، اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإسباني.

ونشرت بعض الصحف الإسبانية أنه من المستحيل التحاق أخوماش بمباراة منتخبه المقبلة أمام الجابون، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المتوقع أن يستدعي الركراكي زكريا أبو خلال، لاعب تولوز الفرنسي. تعويضًا عن لاعب فياريال.