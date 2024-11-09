نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرباط الصليبي ينهي موسم ميليتاو مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، لإصابة قوية، خلال مشاركته مع فريقه أمام أوساسونا، ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وعجز إيدير ميليتاو على إثرها عن استكمال اللقاء، ليخرج ويحل محله زميله الشاب راؤول أسنيسو في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة إيدير ميليتاو

وكشف ريال مدريد في بيان رسمي، عن تفاصيل إصابة مدافعه البرازيلي، وقال "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدير ميليتاو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة كلا الغضروف المفصلي في ساقه اليمنى، سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".

وحقق ريال مدريد اليوم السبت، فوزًا كبيرًا على نظيره أوساسونا على أرضية استاد سانتياجو برنابيو برباعية نظيفة، ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.