نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج الرياضي".. موقف بيراميدز من احتراف إبراهيم عادل في أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، عن موقف إدارة الفريق من احتراف إبراهيم عادل خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تلقيه العديد من العروض الأوروبية.

ووفقا لما صرح به المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي"، يرفض نادي بيراميدز السماح برحيل إبراهيم عادل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال انتقالات يناير المقبلة لتحقيق حلم الاحتراف الأوروبي، وذلك رغم الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب وتلقيه عدة عروض، من بينها عرض من نادي خيتافي الإسباني قبل انطلاق الموسم الحالي.

وأوضح المصدر، أن إدارة بيراميدز متمسكة باستمرار إبراهيم عادل حتى نهاية الموسم، إلا إذا جاء عرض من ناد كبير وبمقابل مادي يلبي طموحات النادي من الناحية التسويقية، حينها، يمكن مناقشة رحيله بعد انتهاء الموسم، تجنبًا لأي تأثير فني على الفريق في منتصف الموسم.

وأشار المصدر إلى تفهم إدارة بيراميدز رغبة إبراهيم عادل في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، لكنها تؤكد أن الانتقال يجب أن يكون في ظروف مناسبة، بما في ذلك عرض من ناد ودوري كبير، يضمن عائدا ماديا يعكس إمكانيات اللاعب الفنية، إضافة إلى ضمان عدم عودته إلى الأندية المنافسة في الدوري المصري.