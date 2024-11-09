نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك 2009 يهزم سموحة بثنائية نظيفة ويواصل التألق في بطولة الجمهورية للناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على سموحة بهدفين دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز هدفي الزمالك كل من، أدهم محمد، وأحمد إبراهيم.

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وشهد الشوط الأول كثافة هجومية للأبيض، ولكن لم تترجم إلى أهداف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الزمالك الهجمات على مرمى سموحة، لينجح أدهم محمد في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 54، وبعدها استمر ضغط الأبيض، واستطاع أحمد إبراهيم إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 56، كما أهدر الفريق عديدة فرصة محققة على مرمى الضيوف.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على قطاعات الكرة، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس المرمى بالقطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

يقود فريق 2009، سامي عبد الحليم مدربًا، معتز صلاح مساعدًا للمدرب، وليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، خالد عمران إداريًا، ماهر محمد إخصائيًا للإصابات والتأهيل، سيد معتز معدًا بدنيًا، عمرو عيسى محللًا للأداء، يوسف سيد مسئولًا للمهمات.