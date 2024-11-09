ختام مثير للبطولة الرياضية لطلبة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

إبراء ـ من ماجد المحرزي:

اختتمت منافسات البطولة الرياضية لطلبة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية التي استضافها فرع الجامعة بابراء، حيث توِّجَ فريق فرع عبري بطلًا في كأس سباعيات كرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على جامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع شناص وانتزع فريق إبراء المركز الثالث في البطولة. وتربع فرع المصنعة على عرش السباحة بعد أن حصل على 40 نقطة في البطولة، ليتوج بطلًا بكأس السباحة فيما عاد فرع نزوى بكأس بطولة ألعاب القوى وخطف صدارة الذهب بعد تحقيقه 21 نقطة وظفر فرع صلالة بدرع الإجادة الرياضي نظير حصوله على 31 نقطة في التصنيف العام.

رعى حفل الختام سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وبحضور مساعدي الرئيس بالفروع وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ممثلي ولاية إبراء وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية بالجامعة. تضمن حفل الختام إلقاء لكلمة الجامعة وتكريم الداعمين والمشاركين والفائزين بالمراكز الثلاث الأولى من كل رياضة وسحوبات على أجهزة هواتف نقالة. وبهذا، أسدل الستار على واحدة من أمتع نسخ البطولة الرياضية لطلاب جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، والتي نظمها فرع الجامعة بإبراء.