مستويات فنية عالية فـي اليوم الأول لملتقى عمان الدولي البارالمبي لألعاب القوى

كتب ـ عبدالله الجرداني:

تتواصل على ملاعب مجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر منافسات ملتقى عُمان الدولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة في نسخته السابعة، حيث حملت المسابقات الكثير من الندية والمنافسات بين الرياضيين المشاركين والذين بلغ عددهم 150 لاعبًا ولاعبة يمثلون «نادي خورفكان الإماراتي ونادي المدينة ونادي جازان السعودي وفريق البحرين وفريق التشيك(أ) وفريق التشيك(ب) وفريق اليونان، كما تشارك سلطنة عمان بأربعة فرق» في الملتقى الذي تنظمه اللجنة البارالمبية العمانية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وبإشراف الاتحاد الدولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة واسفرت منافسات اليوم الأول عن النتائج التالي: في منافسات رمي القرص 41f حقق سيد حسين احمد البحريني الميدالية الذهبية بعدما حقق مسافة 32.77، ونال لاعب المنتخب الوطني مازن عبدالله الميدالية الفضية بعدما حقق مسافة 17.83، وحقق لاعب المدينة السعودي رياض الوفي الميدالية البرونزية بعدما رمى لمسافة 16.60. وفي منافسات دفع الجلة للفتيات خطفت البحرينية سهام المولى 13F ذهبية المسابقة بعدما حققت مسافة 5.74، وحققت لاعبة جامعة السلطان قابوس سجى الرواحية 12F الميدالية الفضية بعدما حققت مسافة 5.18، وحصلت زميلتها من جامعة السُّلطان قابوس حوراء الحامدية فئة 11F الميدالية البرونزية بعدما حققت مسافة 3.55. وفي منافسات رمي القرص للرجال فئة 37f نال لاعب نادي المدينة السعودي حمزة الهواس الميدالية الذهبية بعدما حقق مسافة 25.92، وخطف لاعب خور فكان الاماراتي الميدالية الفضية بعدما حقق مسافة 24.30، ونال ماجد البيرق من نادي خور فكان الميدالية البرونزية بعدما حقق مسافة 22.98.

وفي منافسات دفع الجلة للفتيات حققت مريم الزيودي 40F من خورفكان الإماراتي الميدالية الذهبية بعدما حققت مسافة 7.40، فمساةحصلت لاعبة المنتخب الوطني سارة العنبورية 40F الميدالية الفضية بعدما حققت مسافة 4.65، وحصلت لاعبة المنتخب البحريني فاطمة أحمد 37F الميدالية البرونزية بعدما حققت مسافة 3.40. وفي منافسات رمي القرص للفتيات حققت مريم الزيودي من خورفكان الميدالية الذهبية بعدما حققت مسافة 19.76، وحصلت شمة المولى لاعبة المنتخب البحريني الميدالية الفضية بعدما حققت مسافة 14.26، وحصلت فاطمة أحمد لاعبة المنتخب البحريني الميدالية البرونزية بعدما حققت مسافة 9.40. وفي منافسات رمي الرمح للرجال حقق اللاعب دوسان سكمبورا التشيكي الميدالية الذهبية بعدما حقق مسافة 20.56، وحصل لاعب المنتخب البحريني يوسف الجباس على الميدالية الفضية بعدما حقق مسافة 21.86، وحقق لاعب فريق التضامن العماني امجد الوهيبي المركز الثالث بعدما حقق مسافة 18.32. ويتنافس اللاعبون في الملتقى في مسابقات العدو لمختلف فئات الإعاقات لمسافات 100 متر و200 متر و400 متر و800 متر و1500 متر، وكذلك مسابقة الوثب الطويل لمختلف تصنيفات الإعاقة ومسابقات رمي الرمح والقرص والجلة.