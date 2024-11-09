مربط الحشار يتوج بلقب أفضل خيل عربي فـي جوائز هيئة الإمارات

أثبت المالك والمدرب والفارس العُماني جدارته خارجيًّا بعد أن حققت سلطنة عُمان إنجازًا جديدًا للفروسية العُمانية هذه المرة بتتويج مربط الحشار بجائزة أفضل خيل عربي بالنسخة الثالثة من حفل توزيع جوائز هيئة الإمارات لسباق الخيل وذلك عن حصان المربط هيرو دي لاجارد للمالك الشيخ ناصر بن محمد الحشار والمدرب إبراهيم بن زاهر الحضرمي، وذلك بعد موسم حافل من العطاء والتميز، حيث حقق ثلاثة انتصارات بالسباقات المصنفة بما في ذلك بطولة الإمارات للفئة الأولى بأبوظبي.
كذلك توج الفارس قيس البوسعيدي بجائزة أفضل فارس متدرب بالنسخة الثالثة من حفل توزيع جوائز هيئة الإمارات لسباق الخيل بعد تحقيقه 14 فوزًا من أصل مشاركته بعدد 138 سباقًا، وقد أقيم حفل التكريم في مضمار ميدان بإمارة دبي في أمسية رعاها الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل.
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