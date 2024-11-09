نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في غياب شريف".. الخليج يفوز على الفتح بهدفين نظيفين في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج فوزا صعبا ومهما على نظيره فريق الفتح بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة 10 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الخليج والفتح

وبدأت أحداث مباراة الخليج والفتح برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الفريقان لتسجيل هدف ولكنهم لم ينجحوا في ذلك لتألق الدفاع والحارسان في التصدي لها وانتهى الشوط الأول 0/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وكان الخليج قريب من الهدف الأول حتى سجله عبدالله السالم في الدقيقة 55.

وحاول الفتح التعادل لكنه لم ينجح ولم يشارك محمد شريف باللقاء لإصابته منذ بداية الموسم وسجل السالم الهدف الثاني في الدقيقة 87 صنعه له أبو الشامات وعاد مراد باتنا بالهدف الأول للفتح في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 2/1.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز السادس برصيد 16 نقطة بعد تحقيق 5 فوز وتعادل وخسر أربعة.