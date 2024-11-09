نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان بالقوة الضاربة أمام كالياري في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن باولو فونسيكا المدير الفني لفريق ميلان التشكيل الرسمي لمواجهة كالياري، التي تقام بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.



ومن المقرر ان تقام المواجهة المرتقبة بينهما في الساعة السابعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتضن ملعب «ساردينجا أرينا»، مباراة كالياري ضد ميلان ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت.

تشكيل ميلان الرسمي



حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: إيميرسون رويال- ماليك ثياو- بافلوفيتش- ثيو هيرنانديز.

وسط الميدان: فوفانا- كريستيان بوليسيتش- تياني ريندرز.

خط الهجوم: صامويل تشوكويزي- فرانسيسكو كامارادا- رافائيل لياو.



تشكيل كالياري

شيري؛ زابا، بالومينو، لوبيرتو، أوجيلو؛ ماكومبو، ديولا، زورتيا، فيولا، لوفومبو؛ بيكولي