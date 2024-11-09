نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز سيلا وسمسطا وسنوري بالجولة 3 بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أختتمت اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر.

حيث سقط نادى بنى سويف فى فخ التعادل امام السلبي أمام نادى جولدن جيت بمباراة نارية بملعب مركز التنمية الشبابية بشرق النيل ببنى سويف، ليرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 5 فيما ارتفع رصيد جولدن جيت للنقطة 7.



ونجح مركز شباب سمسطا فى تحقيق فوز بنتيجة 2/1 أمام نظيره نادى عاملين غارب، ليرتفع رصيد عند 4 نقاط فيما توقف رصيد عاملين عند نقطتين.



وسقط نادى ابو كساة فى فخ الخسارة بنتيجة 3/2 أمام شقيقه نادى سيلا بملعب الاسيوطى بديربي فيومى، ليتوقف رصيد ابو كساة عند نقطة فيما ارتفع رصيد سيلا للنقطة 9.



ونجح مركز شباب سنورس فى تحقيق فوز بهدفين نظيفين أمام نظيره مركز شباب الواسطى بمباراة قوية، ليرتفع رصيد سنورس للنقطة الرابعة فيما توقف رصيد مركز شباب الواسطى عند 4 نقاط.

مباريات الاحد:

حيث يستضيف نادى مطرطارس شقيقه مركز شباب الفيوم بملعب مركز شباب سنورس، ويسعى الفريقان لتحقيق انتصار للابتعاد عن منطقة الخطورة، ويحتل مطرطارس المركز الثانى عشر برصيد صفر فيما يحتل مركز شباب الفيوم المركز التاسع برصيد نقطة.



مباريات الاثنين:



ويستضيف مركز شباب ابشواى شقيقه نادى اهلى الغرق بملعب مركز شباب الفيوم، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز بديربي أبناء الفيوم، ويحتل ابشواى المركز الحادى عشر برصيد نقطة فيما يحتل اهلى الغرق المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى سيلا 9 نقاط.

2 - نادى جولدن جيت 7 نقاط.

3 - نادى بنى سويف 5 نقاط.

4 - نادى اهلى الغرق 4 نقاط.

5 - مركز شباب الواسطى 4 نقاط.

6 - سنورس 4 نقاط .

7 - مركز شباب سمسطا 4 نقاط .

8 - عاملين غارب نقطتين.

9 - مركز شباب الفيوم نقطة.

10 - نادى ابو كساة نقطة.

11 - مركز شباب ابشواى نقطة.

12 - نادى مطرطارس صفر.