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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي؛ عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره برايتون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

حارس المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لويس، والكر، سيمبوسن بوسي، جفارديول.

في خط الوسط: جوندوجان، كوفاسيتش، سافينهو.

في خط الهجوم: نونيز، هالاند، فيل فودين.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.