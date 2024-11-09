نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود يتوج ببطولة كأس مصر للكورف بول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توج فريق حرس الحدود ببطولة كأس مصر للكورف بول تحت 15 سنة، التي نظمها الأتحاد المصري للألعاب الترفيهية بملاعب نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

كما فاز نادي النسور ببطولة العمومي، وانطلقت بطولة كأس مصر للمرة الأولى للكورف بول أمس الجمعة بنادي النادي مدينة 6 أكتوبر.

وحصل كل من نادي الحرمين علي وصيف البطولة تحت 15 سنه فيما حصل نادي الغردقة علي وصافة العمومي لبطولة الكورف بول.

وضمت البطولة مراحل تحت 15 سنة وعمومي حيث كانت عدد الفرق المشاركة تحت 15 سنة 7 فرق، بينما مرحلة عمومي 12 فريق، والفريق مكون من 8 لاعبين أقل عدد و16 كعدد أقصى، ومن المقرر أن تنطلق المباريات النهائية الساعة 9 مساء.

وتعد تلك أول بطولة كأس لرياضة للكورف بول، وأعرب أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية عن امتنانه بتنظيم البطولة، ويأمل خروجها بشكل منظم.

وأشار أحمد البكري أن إقامة هذه البطولة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ بضرورة العمل على نشر الألعاب الترفيهية لتوسيع قاعدة الممارسة.



يهدف الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية على تعزيز مفهوم أن الرياضة والأنشطة ذات الصلة تساعد على التطوير البدني والاجتماعي والعقلي والروحي، مما يؤدي إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية ويساعد الأفراد علي أن يكونوا أفضل.

لدى الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية مجموعة متميزة من اللعبات الرياضية والترفيهية لتأهيل اللاعبين للمشاركة في البطولات المحليه والقاريه والدوليه.