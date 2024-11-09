نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرعون المتألق.. عمر مرموش يتفوق على "هالاند وصلاح" في سباق الدوريات الخميس الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتنافس محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مع عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، على لقب أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى للموسم 2024-2025.

وفقًا لإحصائيات "أوبتا سبورت"، يحتل هاري كين، نجم بايرن ميونخ، صدارة اللاعبين الأكثر مساهمة في الأهداف في الدوريات الكبرى بمجموع 17 مساهمة، بينما يأتي عمر مرموش، لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت، في المركز الثاني بإجمالي 16 مساهمة.

قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في الموسم الحالي

هاري كين (بايرن ميونخ): يتصدر القائمة بـ17 مساهمة، حيث سجل 11 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت): يحتل المركز الثاني برصيد 16 مساهمة، تتضمن 10 أهداف و6 تمريرات حاسمة.

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): جمع 15 مساهمة، بتسجيله 14 هدفًا وصناعة هدف واحد.

ماتيو ريتيجي (نابولي): حقق 14 مساهمة، بتسجيل 11 هدفًا وصناعة 3 أهداف.

رافينيا (برشلونة): سجل 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة ليصل إلى 13 مساهمة.

محمد صلاح (ليفربول): جمع 12 مساهمة، مسجلًا 7 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

كول بالمر (تشيلسي): حقق 12 مساهمة أيضًا، بواقع 7 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

لامين يامال (برشلونة): قدم 12 مساهمة، تشمل 5 أهداف و7 تمريرات حاسمة.

فينيسوس جونيور (ريال مدريد): ساهم بـ12 هدفًا، بتسجيل 8 أهداف وصناعة 4.

إيرلنج هالاند (مانشستر سيتي): ساهم بـ11 هدفًا، جميعها كانت أهدافًا دون تمريرات حاسمة.