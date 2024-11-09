نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابات تضرب صفوف ريال مدريد بغزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مازالت الإصابات تضرب صفوف النادي الأسباني ريال مدريد ومديره الفني كارلو أنشيلوتي للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بتعرض ثلاث لاعبين من الفريق للإصابة خلال المباراة التي انتهت منذ قليل أثناء مواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني.

وانتهت المباراة التي جمعت ريال مدريد ضد نظيره أوساسونا، ولُعبت على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لهذا الموسم واستطاع النادي الملكي الفوز برباعيه.

وأثناء الدقيقة الحادية عشر ركزت عدسات الكاميرات على اللاعب البرازيلي رودريغو غوس وهو يظهر عليه الشعور بعدم الراحة على أرضية الملعب، وبالرغم من ذلك واصل اللاعب الشاب اللقاء، ثم توقف وطالب بالتغيير بعدما سقط على الأرض.

ونزل الطاقم الطبي لإسعاف رودريغو غوس، لكنه اشتكى من ألم في منطقة عضلات الفخذ اليمنى وهذا منعه من استكمال اللعب، وغادر وهو ينهمر في البكاء عند جلوسه على مقاعد البدلاء.

واستعان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالمغربي إبراهيم دياز بدلًا من رودريغو غوس في الدقيقة التاسعة عشر من عمر الشوط الأول للمباراة.

لم يمر الوقت طويلا وفي الدقيقة الخامسة والعشرون وقع البرازيلي إيدير ميليتاو أرضًا دون تواجد التحام صعب مع أي من لاعبي الخصم.

ولكن أشار الطاقم الطبي أن إصابة إيدير ميليتاو أخطر من الإصابة التي تعرض لها رودريغو، حيث أنه ظل يصرخ بصوت عالٍ بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة.



وغادر ميليتاو أرضية الميدان عند الدقيقة الثلاثين في ظل حزن كبير من زملائه، وشارك المدافع الشاب راؤول أسينسيو بدلًا منه.

ولم ينتهي الشوط الأول إلا أن تعرض الإسباني لوكاس فاسكيز للإصابة، ليترك أرضية الميدان ويشارك بدلًا منه الكرواتي لوكا مودريتش.

والجدير بالذكر إنه هناك بعض اللاعبين المصابين ايضًا في صفوف المرينجي، على رأسهم البلجيكي تيبو كورتوا، والظهير الأيمن داني كارفاخال وقلب الدفاع دافيد ألابا ولاعب خط الوسط أوريلين تشواميني.