هانز فليك: سأسير على خطى تشافي وأكن له كل الفضل

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أحمد جودة - القاهرة - كشف هانز فليك، مدرب برشلونة، عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

هانز فليك: سأسير على خطى تشافي

وتحدث فليك، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن نسعي للفوز في كل مباراة.. وحاليًا نركز للعب ضد ريال سوسيداد، وأريد أن أعبر عن مدي اعجابي بطريقة لعبهم. إنهم فريق منظم جدا وذكي للغاية وأعتقد أنها ستكون مباراة قوية ".

وأردف بخصوص جاهزية لاعبي الفريق: "ارى ان كوبارسي سيتواجد معنا غدا، وقد شارك في المران كاملا، بالنسبة للأمين يامال قد أجرى تدريبات محدودة ونحدد حالته غدًا، لكن أولمو يعانى من مشاكل ولقد بدأ العلاج اتمنى ان يكون جاهزًا للمشاركة الغد".

وواصل: "الحقيقة أنا فخور بأشياء كثيرة. خاصه بالمباراة الأخيرة أمام وكيف أنهينا اللقاء بشكل جيد".

و اكمل: "مفتاح النجاح هو السير خطوة بخطوة وهذا ما نفعله نحن الآن، ولا ننظر إلى الخلف إلا إذا حدث شي غير جيد. هنا يركز الجميع على الخطوة التالية، والان نعمل على خطة اللعب ضد ريال سوسيداد الذي ستكون مواجهته صعبة جدًا وعلينا التركيز بنسبة 100%".

وأجاب عن مقارنته بعمل تشافي المدرب السابق لبرشلونة قال: "أرى أنه ليس أبدا من العدل من مقارنة عملي بعمل تشافي، وفي الحقيقه أنا أكن له كل الاحترام، لأنه أعطى فرص كثيره للشباب الجيد وانا اقدم له الفضل في ذلك وأنا سأعمل على ذلك ايضًا".

وإنه ي حديثه: "مهاجم الفريق ليفاندوفسكي جاهز بنسبة 100% وفي حالته البدنية الجيدة وسيشارك بالطبع. بينما دي يونج يستطيع اللعب لمدة 90 دقيقة، دائمًا يبهرني بأدائه في الدفاع، ولا أفكر في إراحته".