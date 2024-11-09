مصر تحصد لقب البطولة الأفريقية للتجديف بمنافسات الكلاسيك بـ22 ميدالية

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أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب المصري للتجديف لقب البطولة الأفريقية للتجديف في سباقات الكلاسيك، وذلك بعد فوزه بـ 22 ميدالية متنوعة خلال منافسات البطولة المقامة في بورتو مارينا بالساحل الشمالي، بمشاركة 9 دول. تستمر البطولة حتى يوم الاثنين المقبل، وسط حضور مهدي قريدي، رئيس الاتحاد الأفريقي للتجديف.

مصر تتصدر الترتيب في البطولة الأفريقية للتجديف

استطاع المنتخب المصري حصد 13 ميدالية ذهبية، و7 فضيات، و2 برونزية، ليحتل المركز الأول. وجاءت تونس في المركز الثاني بإجمالي 17 ميدالية متنوعة (8 ذهبية، 6 فضية، و3 برونزية)، بينما احتلت الجزائر المركز الثالث بمجموع 18 ميدالية (1 ذهبية، 8 فضية، و9 برونزية).

تنافست مصر على مدار يومي الجمعة والسبت في 22 سباقًا ضمن منافسات الكلاسيك، حيث شاركت في مواجهات مع تونس، الجزائر، ليبيا، أوغندا، السودان، وكوت ديفوار.

تواصل مصر مشاركتها في منافسات التجديف الشاطئي يومي الأحد والاثنين، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا. وتشهد هذه المنافسات مشاركة مصر إلى جانب الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، زيمبابوي، بنين، وأوغندا.

تشكيلة المنتخب المصري

ضم المنتخب المصري للتجديف 30 لاعبًا ولاعبة، منهم:

اللاعبون: عبد الخالق البنا، سيف عز، عمر القماطي، زياد سلامة، سيد يحيى، علي علاء، عمر حسام الدين، أدهم محجوب، أحمد العتيق، محمد عبدالمحسن، عبدالرحمن سعد، مصطفى قنديل، يحيى زكريا، محمد عبدالمقصود، محمد هاني متولي، ياسين القماطي.

اللاعبات: غادة ندا، مريم همام، إيمان الشرقاوي، ياسمين هويدي، جنى وائل، تقى هشام، جنى السيد، سهيلة إبراهيم، هنا خالد، مريم عوض الله، نور الهدى عرفة، ربى حسام الدين، حبيبة محسن.