منتخبنا ينهي مشاركته بدون رصيد من الميداليات والسعودية تحصد ذهبية الفرق

فـي البطولة العربية للبولينج

رسالة القاهرة ـ من بدر الزدجالي:

أنهى منتخبنا الوطني للبولينج مشاركته في البطولة العربية العاشرة للبولينج والتي تستضيفها الجمهورية العربية المصرية بمشاركة عشرة منتخبات عربية شهدت خلالها البطولة الكثير من الاثارة والمنافسة والندية بين المنتخبات العربية في فئتي الرجال والسيدات، حيث انهى المنتخب مشواره في البطولة بعد مشاركته في منافسات الفرق، و لم يتمكن خلالها من حصد اي ميدالية في مشوار هذه النسخة وغاب لاعبونا كذلك عن منافسات المسابقة الاخيرة للاساتذة بعد ان ابتعد اللاعبون كثيرا من الوصول الى المنافسة على التواجد بين ابرز اللاعبين المشاركين في اخر مسابقات البطولة.

وشارك منتخبنا الوطني في مسابقة الفرق والتي كانت اخر المنافسات التي خاضها لاعبونا حيث تواجد كل من اللاعبين حسن الخروصي ومبارك الخروصي وحسان العزري وخالد احمد وغالب البوسعيدي واحتل خلالها المنتخب المركز الخامس في الترتيب العام في منافسات الفرق بينما حصل على الميدالية الذهبية المنتخب السعودي، فيما حصل على فضية المسابقة المنتخب الكويتي وعلى الميدالية البرونزية المنتخب القطري.

وجاءت نتائج لاعبينا في مسابقة الفرق بحصول اللاعب حسن الخروصي على عدد 1130 نقطة من ستة اشواط خاضها الجميع فيما حصل اللاعب مبارك الخروصي على عدد 1233 نقطة وحصل اللاعب حسان العزري على عدد 1136 نقطة فيما جمع اللاعب خالد احمد عدد 1156 نقطة فيما جمع اللاعب غالب البوسعيدي على 1180 نقطة.

وفي فئة السيدات للفرق حصل المنتخب المصري على الميدالية الذهبية وحصل المنتخب الكويتي على فضية المسابقة، فيما حصل المنتخب السعودي على الميدالية البرونزية.

وابدى مدرب منتخبنا الوطني لي عدم رضاه عن النتائج التي حققها اللاعبون في هذه المشاركة، رغم المستوى الجيد الذي قدمه الجميع في المسابقات المحلية السابقة والتدريبات والمعسكرات التي سبقت البطولة وتفاجأ بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في هذه النسخة رغم ان اغلب اللاعبين يملكون خبرة جيدة في البطولات العربية، وسبق أن حققوا العديد من الميداليات في المشاركات السابقة، وقال باننا سوف نعمل على تصحيح مسار المنتخبات الوطنية خلال الفترة القادمة من اجل مشاركات افضل للمنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية.

وقال موسى الميمني رئيس بعثة منتخبنا الوطني للبولينج بان المنتخب لم يظهر كما كنا نتوقع منه في هذه البطولة، حيث كان هدفنا هو تحقيق عدد من الميداليات في هذه البطولة، كما حدث في النسخ الماضية من مشاركة منتخباتنا، ولكننا تفاجئنا بتراجع نتائج لاعبينا رغم الاعداد الجيد للجميع خلال الفترة الماضية من المعسكرات والتدريبات المتواصلة.

واشار بان البطولة كانت جيدة من الناحية التنظيمية، وكذلك في مستواها الفني المتطور، حيث شهدت هذه النسخة تواجد عناصر جديدة من فئة الشباب في عدد من المنتخبات العربية وهذا دليل على الاهتمام الكبير التي تحظى به اللعبة عربيا؛ في تطوير هذه اللعبة وكذلك تواجد نخبة من اللاعبين المخضرمين ونثمن الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد العربي للبولينج على التهيئة المناسبة لهذه البطولة والدور الكبير من قبل الاتحاد المصري للبولينج في التنظيم الناجح والتسهيلات الكبيرة التي قدمها من اجل انجاح هذه الاستضافة، وهذا ليس بالغريب عليهم وهم اكثر الدول استضافة للبطولات العربية والتي نتمنى لها ان تستمر ونتمنى ان نشهد بطولات اخرى لمختلف الفئات العربية من قبل الاتحاد العربي من اجل بناء قاعدة عربية سليمة للبولينج العربية مستقبلا والتي ستخدم وبشكل كبير تطوير اللعبة في المنطقة ونتمنى من لاعبينا تقديم الافضل في المشاركات القادمة.