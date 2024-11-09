انت الأن تتابع خبر من هو معلق مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم السبت 9/11/2024 في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد ملعب “أنفيلد” لاستقبال مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر الجاري المقامة في إطار منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتساءل الجمهور حول معلق مباراة ليفربول واستون فيلا، ويدخل ليفربول المباراة وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا محتلًا المركز السادس برصيد 18 نقطة، ومن المقرر أن يغيب في فريق ليفربول بمباراة اليوم كل من: أليسون بيكير ، ديوجو جوتا ، فيدريكو كييزا ، هارفي إليوت، ومن خلال المقال التالي سوف ننشر لكم كافة التفاصيل.

معلق مباراة ليفربول واستون فيلا

تم الكشف عن هوية معلق مباراة ليفربول واستون فيلا في مباراة اليوم المقامة في إطار مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، حيث حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية والرياضية على حقوق نقل مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري 2024-25، ومن بين المواجهات التي تنقلها هي مواجهة ليفربول واستون فيلا المقامة اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر الجاري، وخصصت شاشة قناة beIN Sports HD 1 لنقل احداث المواجهة، كما كشفت إدارة القناة عن هوية معلق مباراة ليفربول واستون فيلا، وتم تولية مهمة التعليق على احداث المباراة الى المعلق الرياضي الشهير العماني أحمد البلوشي .

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول واستون فيلا

وبالحديث عن معلق مباراة ليفربول واستون فيلا، فمن المقرر ان يتم نقل احداث المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1، والتي جاء ترددها على النحو التالي..

تردد قناة bein sports 1 hd نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10810

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة beIN Sports HD 1 علي سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 11013

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

معامل الاستقطاب: أفقي.

موعد مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم