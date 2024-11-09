نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ضمك الرسمي أمام الوحدة في الدوري السعودي.. موقف طارق حامد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الجهاز الفني لنادي ضمك السعودي، بقيادة كوزمين كونترا، تشكيل الفريق لمباراة الوحدة، في اللقاء الذي سينطلق بعد قليل بين الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة،وتذاع عبر قناة SSC EXTRA 2، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر دوري روشن.

وشهد التشكيل غياب لاعب الوسط المصري طارق حامد،عن فريقه حتى لم يتواجد على مقاعد البدلاء.

وبهذا يغيب طارق حامد عن الفريق منذ مباراة الهلال التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري لهذا الموسم، وجاء ذلك بعد تعرضه للإصابة في الركبة اثناء التدريبات.

ويقع فريق ضمك، في المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في أخرى وتلقى الخسارة في 5 مباريات.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: فلورين نيتا.

خط الدفاع: فاروق شافعي - عبد القادر بدران - ضاري العنزي - طارق عبد الله.

خط الوسط: فيصل الصبياني - نيكولاي ستانشيو - فرانسوا كامانو.

خط الهجوم: كيفين نكودو - حبيب ديالو - رمزي صولان.