نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يثير قلق جماهير برشلونة بشأن لامين يامال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار المدرب الألماني هانزي فليك قلق جماهير برشلونة بشأن مشاركة اللاعب الشاب لامين يامال في مباراة الفريق ضد ريال سوسييداد يوم الأحد في الدوري الإسباني.

وأكد فليك، السبت، أن لاعب الوسط الهجومي داني أولمو سيكون جاهزًا رغم تعرضه لوعكة، كما سيتمكن قلب الدفاع الشاب ب أو كوبارسي من المشاركة رغم إصابته بجرح كبير في وجهه خلال الفوز على النجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وأضاف فليك قائلًا للصحفيين: "لقد تدرب ب أو معنا طوال الفترة، وقام لامين بتدريبات بدنية على أرض الملعب. خاض لامين العديد من المباريات في الأسابيع الأخيرة، ولذلك اعتنينا به... سنرى حالته غدًا".

وتابع: "داني شعر بوعكة في المساء، لكنه تحسن صباحًا، وأعتقد أنه مع الأدوية سيكون جاهزًا للمباراة".

يذكر أن برشلونة يتصدر بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد، حامل اللقب، قبل انطلاق المرحلة 13 من الدوري.

في سياق آخر، أفادت تقارير إسبانية أن المدافع الفرنسي جول كوندي تم استبعاده من التشكيلة الأساسية ضد ألافيس الشهر الماضي بعد وصوله متأخرًا إلى اجتماع الفريق.

واختتم فليك حديثه قائلًا: "هذه قاعدة عامة، الأمر يتعلق باحترام الفريق. إذا تأخرت لخمس دقائق، فإن الآخرين سينتظرونك، وهذا يُعد تقليلًا من الاحترام".