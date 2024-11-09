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أحمد جودة - القاهرة - ألقت وسائل إعلام ألمانية الضوء على اهتمام بايرن ميونخ الألماني بالتعاقد مع السويدي فيكتور جيوكيريس نجم سبورتنج لشبونة البرتغالي والذي جذب الانتباه بشكلٍ خاص في الموسم الحالي.

نجم لشبونة على رادار بايرن ميونخ

وأكد الصحفي فلوريان بليتينبيرج الصحفي من قناة سكاي سبورت الألمانية أن بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع جيوكيريس البالغ من العمر 26 عامًا وجمع معلومات عنه ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي خطوات في الوقت الحالي.

وأوضح فلوريان بليتينبيرج أن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى أجرت استفسارات حول موقف جيوكيريس خلال الأسابيع القليلة الماضية ويخطط بايرن ميونخ لمراقبة الوضع المحيط به عن قرب.

وأفاد فلوريان بليتينبيرج بأنه من المتوقع أن يرحل جيوكيريس البالغ من العمر 26 عامًا عن سبورتنج لشبونة البرتغالي في موعد أقصاه صيف عام 2025.

وأشار فلوريان بليتنبيرج إلى أن جيوكيريس سجل في الموسم الحالي 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا في 4 مباريات فقط مع سبورتنج لشبونة بالإضافة إلى 16 هدف في الدوري البرتغالي في 10 مباريات.