نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل المصري لمباراة الجونة بالجولة الثانية من الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الثانية من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد السويس الجديد.

تشكيل المصري لمباراة الجونة بالجولة الثانية

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، كريم العراقي، ، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فخر الدين بن يوسف، خالد الغندور ، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، محمد هاشم، حسن علي، يوسف الجوهري، كريم بامبو، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم، بابا بادجي، محمد الشامي.