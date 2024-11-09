نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الجونة الرسمي أمام المصري في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الجونة، عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري في الجولة الثانية من الدوري، والمقررة في الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد السويس الجديد.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:

محمد علاء في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع كل من أحمد رضا، أحمد العش، أحمد شوشة، أحمد عبد الرسول، وأحمد مجدي "كهربا". وفي وسط الميدان، يعتمد الفريق على عبد الجواد تعلب وبلال السيد كثنائي ارتكاز دفاعي، بينما يتولى سيف شيكا ومحمد محمود أدوارًا هجومية خلف المهاجم الوحيد أرنو.

أما دكة البدلاء فتضم كلًا من: عمرو شعبان، أحمد حسام، عصام صبحي، رضا صلاح، محمود حسونة، حسن ياسين، أكيم فافور، مازن ياسر، وشامسو كابير.