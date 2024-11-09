نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ميلان يحسم موقفه من الإنضمام إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرتغالي رفائيل لياو نجم ميلان الإيطالي اتخذ قرارًا بشأن الإنضمام إلى برشلونة الإسباني.



ولفتت صحيفة سبورت الإسبانية أن رافائيل لياو البالغ من العمر 25 عامًا ارتبط بالانضمام إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل وأنه سيكون سعيدًا بالانضمام إلى صفوف النادي الكتالوني.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يرى أن رافائيل لياو لديه القدرة على إحداث فرق كبير.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يحلم بالتعاقد مع موهبة كبيرة عندما يكون ملعب الكامب نو المجدد جاهزًا.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لن يفكر في دفع 175 مليون يورو من أجل التعاقد مع رافائيل لياو.



وشددت الصحيفة الإسبانية أن ميلان قد يكون على استعداد للتفاوض مقابل بيع لياو مقابل 80 إلى 90 مليون يورو.



وأشارت الصحفية الإسبانية إلى أنه في الوقت الحالي لا يملك برشلونة القدرة المالية على دفع 80 إلى 90 مليون يورو لكنهم واثقون من أن وضعهم المالي سيكون أفضل العام المقبل مما يمكنهم من التحرك من أجل التعاقد مع لياو.



يذكر أن رافائيل لياو جدد مؤخرًا عقده مع ميلان حتى عام 2028 مع شرط جزائي ضخم تبلغ قيمته 175 مليون يورو. وشارك النجم البرتغالي في 13 مباراة مع ميلان في جميع البطولات منذ بداية الموسم الحالي، حيث سجل هدف وصنع 5 أهداف آخرين