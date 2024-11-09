نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ليفربول من الإغراءات المقدمة لمحمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت تقارير صحفية بريطانية عن خطة النادي الإنجليزي ليفربول في محاولة الحفاظ على جناح وهداف الفريق الأول لكرة القدم، محمد صلاح خاصة بعد اقتراب عقده من الانتهاء.

علي الرغم من انتهاء العقد بنهاية الموسم الحالي في 30 يونيو 2025، إلا أنه ليست هناك مفاوضات بين الطرفين حتي الان.

و بعد مرور أكثر من 7 سنوات على انضمام الفرعون المصري للريدز وإنجازه للعديد من الأرقام القياسي، هناك احتمالية خسارة ليفربول لخدماته.

وأشار موقع "Football Insider" البريطاني ان ليفربول ليس قلقًا بشأن الإغراءات التي تُقدم لمحمد صلاح خصوصًا محاولات الدوري السعودي.

وأكد التقرير أن النادي الإنجليزي سيوافق على تحديد العقد مع لاعبه الدولي، وأوضح ان الجميع في صفوف النادي يعلم جيدًا مدى أهمية محمد صلاح في الوقت الحالي مع المدرب الجديد، آرني سلوت.

وساهم محمد صلاح في تسجيل 9 أهداف وصنع 9 أخرى خلال 16 مباراة رسمية مع المدرب الجديد.