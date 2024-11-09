المصائب تتوالى على أنشيلوتي.. لعنة الإصابة تضرب ثنائي ريال مدريد أمام أوساسونا

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، صدمة قوية بإصابة لاعبين في فريقه خلال الدقائق الأولى من لقاء أوساسونا، اليوم السبت، في بطولة الدوري الإسباني.

إصابة رودريجو وميليتاو أمام أوساسونا

تعرض البرازيليان رودريجو وإيدير ميليتاو ثنائي ريال مدريد، للإصابة خلال الشوط الأول من لقاء أوساسونا.

واضطر أنشيلوتي، لإجراء تبديلين اضطراريين بالدقيقتين “20 و30” بخروج رودريجو وميليتاو متأثرين بإصابتيهما، ودخول إبراهيم دياز ورؤول أسينسيو بدلًا منهما.

ويستضيف ملعب “سانتياجو برنابيو”، مباراة ريال مدريد وأوساسونا، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وتقدم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بهدف أول لصالح ريال مدريد أمام أوساسونا في الدقيقة “34” من الشوط الأول.