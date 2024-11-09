نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آينتراخت فرانكفورت يعلق على مستقبل مرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق ماركوس كروش المدير الرياضي لآينتراخت فرانكفورت على إمكانية رحيل المصري عمر مرموش عقب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه.

كروش: مرموش سعيد في فرانكفورت

وقال كروش في تصريحاته نقلتها شبكة سكاي سبورت ألمانيا: "أنا سعيد بمواصلة مرموش تسجيل الأهداف".

واختتم كروش تصريحاته قائلا: "أعتقد أن مرموش يشعر بالراحة هنا، لهذا لا ينبغي أن نناقش دائمًا ما سيحدث في فترة الانتقالات أو الصفقات المحتملة".

وأشارت الشبكة الألمانية إلى وجود اهتمام كبير من بايرن ميونخ بالتعاقد مع عمر مرموش عقب تألقه بشكل ملفت مع آينتراخت فرانكفورت.

وأفادت الشبكة الألمانية بأن مرموش يجذب اهتمام الأندية الإنجليزية وعلى رأسها ليفربول وآرسنال.