نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرك عاجل من جوميز بسبب التسريبات في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعا مع عبد الواحد السيد، مدير الكرة، بهدف وضع حد للتسريبات التي تلاحق الفريق قبل كل مباراة، وهو ما أثر سلبًا على أجواء الفريق وأدى إلى استياء المدرب.

أعرب جوميز خلال الجلسة عن غضبه الشديد من تسريب قائمة الفريق قبل المباريات، رغم قراره بعدم الإعلان عنها للحفاظ على السرية، كما استنكر تسريب تشكيل الفريق على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يتم الكشف عنه رسميًا من قبل الجهاز الفني.

وأشار جوميز إلى أن فلسفته تقوم على إغلاق الفريق على نفسه وعدم تسريب أي معلومات، مؤكدًا أن ذلك يعد من عوامل استقرار الفريق وتفادي تشتت اللاعبين بسبب الأخبار غير الدقيقة.

من جانبه، وعد عبد الواحد السيد جوميز بفتح تحقيق في الموضوع ومعرفة المسؤول عن التسريبات، مؤكدًا له أن مثل هذه الأمور لن تتكرر في المستقبل.