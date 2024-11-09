نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب لم يرسل رسالة تهنئة.. رودي يكشف سبب عدم مباركة جوارديولا له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث رودري نجم خط وسط فريق مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا عن سبب عدم تهنئة بيب جوارديولا له بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية في الحفلة الذي أقيم يوم الإثنين الماضي الموافق 28 اكتوبر بباريس.

توج رودري لاعب خط وسط إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال النسخة 68 التي أقيمت في باريس يوم الإثنين الماضي الموافق 28 اكتوبر.



كان ريال مدريد غاب عن حفلة الكرة الذهبية، بعد أن علم من فريق مانشستر سيتي أن فينيسيوس جونيور لن يفوز بها والتي اعتبرها "الملكي اهانة، بل أصدر إدارة النادي بيان" إلى فرانس فوتبول، ملخصه "الكرة الذهبية لم تعد موجودة بالنسبة لنا.

لم اتحدث مع بيب جوارديولا حتى الآن..

- هل تلقيت تهنئة بيب جوارديولا بعد الفوز بالكرة الذهبية؟

أجاب رودري: "لا، ليس بعد.. لكنه مثل العديد من الأشخاص الذين يعرفون أنني مغمور بالرسائل وأنه سيرسلها لي فى وقت لاحق. وأعلم أن إنه سعيد للغاية من أجلي.."

ماذا شعرت قبل حصولك على جائزة الكرة الذهبية من جورج ويا؟

قال رودري: "كان هناك الكثير من الأشياء تدور في رأسي. مقارنة بالعام الماضي، ربما كانت لدي هذه المرة فرصة حقيقية، وكنت أتمنى سماع اسمي. كما كان الأمر مميزًا لأنه كانت اللحظة التي هتف فيها جزء من الجمهور باسم آخر. عندما سمعت جورج ويا ينادي باسمي، وضعت وجهي بين يدي، لم أصدق ذلك. نظرت إلى عائلتي وأصدقائي وزملائي في الفريق، ثم حاولت بكل قوتي الوصول إلى المسرح بعكازي..



كانت تصريحات رودي نجم منتخب إسبانيا وفريق مانشستر سيتي [عبر: Diario AS]، خلال حوار صحفي كشف فيه عن اللحظات الأخيرة قبل التتويج بجائزة الكرة الذهبية.