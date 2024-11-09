مفاجآت وندية فـي الجولة الثانية لدور المجموعات للبطولة الكروية الثانية للمؤسسات الحكومية

لليوم الثالث على التوالي، تتواصل منافسات بطولة أومنفست للشركات الحكومية لكرة القدم في نسختها الثانية، على الملعب الفرعي لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. حيث أقيمت في الجولة الثانية من دور المجموعات أربع مباريات ضمن المجموعتين الأولى والثانية، حيث التقى فريقا صندوق الزمالة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه (3 نقاط) وفريق الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة (بلا نقاط)، وانتهى اللقاء بفوز الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بهدفين للاشيء أحرزهما محمد الحسني. وفي ذات التوقيت، التقى فريقا التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (نقطة واحدة) وهيئة البيئة (نقطة واحدة)، وانتهى اللقاء بفوز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 3/2، أحرز أهداف التعليم العالي عبدالله البلوشي (هدفين) وخليل السيابي (هدفا)، بينما أحرز لهيئة البيئة مصعب الوهيبي ونبيل الحاتمي.

كما فاز فريق وزارة التراث والسياحة على فريق وزارة الاقتصاد 2/0 أحرزهما حسين البطاشي وهاني المحرمي. والتقى فريقا بلدية مسقط مع ومستشفى النهضة وانتهت المباراة بفوز بلدية مسقط 3/1، أحرز للبلدية محمود الحراصي (هدفان) ويونس الروشدي، بينما أحرز هدف مستشفى النهضة يحيى الخصيبي.