غدا .. ثلاث مباريات فـي افتتاح منافسات دوري الشباب لكرة اليد

تفتتح غدًا منافسات دوري الشباب لكرة اليد لمواليد 2006/‏2007 للموسم الرياضي 2024/‏2025م بمشاركة 6 أندية؛ هي نزوى والسيب ومسقط وصحم والنهضة والعروبة وتقام يوم غد ثلاث مباريات في الجولة الافتتاحية المباراة الأولى تجمع السيب مع النهضة في الساعة الثالثة عصرًا على ملعب الصالة الرياضية بنادي السيب، ويتبارى في المباراة الثانية العروبة مع نزوى في الساعة الرابعة عصرًا على ملعب الصالة الرياضية بمجمَّع الرياضي بصور، ويلعب صحم مع مسقط في الساعة الرابعة عصرًا على ملعب الصالة الرياضية بمجمَّع صحار الرياضي.

وتقام يوم السبت القادم ثلاث مباريات يلتقي السيب مع العروبة في الساعة الثانية ظهرًا بصالة نادي السيب، تليها على نفس الصالة المباراة الثانية بين مسقط والنهضة في الساعة الثالثة والنصف عصرًا. أما المباراة الثالثة فستكون على ملعب الصالة الرياضية بنادي نزوى يلتقي فيها نزوى مع صحم في الساعة الرابعة عصرًا.

وتلعب الأندية المشاركة دوري من مرحلة واحدة، حيث تتأهل الأندية الأربعة الحاصلة على المراكز الأولى إلى الدور الثاني وتلعب الأندية الأربعة دوري من مرحلة واحدة، حيث يلعب صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الرابع مباراتين، ويلعب صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث مباراتين، في حال تبادل الفوز بين الفريقين «كل فريق حصل على نقطتين» لا ينظر الى فارق الأهداف يتم اللجوء مباشرة الى رميات «7» أمتار كل فريق «5» رميات وفق القانون الدولي، وإذا استمر التعادل يلعب رمية برمية حتى يفوز أحد الفريقين. ويلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع، ويلعب الفائزان على المركزين الأول والثاني ويمنح الفريق الفائز نقطتين ويمنح الفريق المتعادل نقطة واحدة، ولا يمنح الفريق الخاسر أي نقطة والفريق الذي لا يحضر بطاقات خلال «15» دقيقة قبل المباراة يعَد خاسرًا ويعامل معاملة الفريق المنسحب.

جوائز المراكز الأولى

رصد اتحاد اليد جوائز ومكافآت للأندية الحاصلة على المراكز الأولى، حيث يمنح الفريق الفائز بالمركز الأول درعًا تذكارية أو كأسًا و28 ميدالية ذهبية أو هدية، ومكافأة مالية، ويحصل الفريق الحاصل على المركز الثاني على 28 ميدالية فضية أو هدية ومكافأة مالية، ويمنح الفريق الفائز بالمركز الثالث 28 ميدالية برونزية أو هدية ومكافأة مالية.