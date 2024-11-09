اليوم .. انطلاق اجتماعات الجمعية العمومية «كونجرس الهوكي»

بمشاركة أكثر من 500 شخصية رياضية عالمية من 141 دولة

تنطلق صباح اليوم اجتماعات «كونجرس» الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهوكي التي تستضيفها سلطنة عُمان خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بحضور أكثر من 500 شخصية رياضية عالمية تمثل 141 دولة، وذلك بفندق شيراتون عمان. وسيحظى «الكونجرس» بإقامة انتخابات مجلس إدارة جديد للاتحاد الدولي خلال السنوات الأربعة المقبلة، كما سيناقش المجتمعون حزمة من الأجندة والخطط المختلفة للاتحاد الدولي وستتطرق الاجتماعات لمناقشة الكثير من الأفكار والمقترحات التي تهدف للارتقاء برياضة الهوكي على مختلف الأصعدة، كما سيتضمن «الكونجرس» اجتماعات عربية وقارية وعالمية لأعضاء الجمعية العمومية، والإعلان كذلك عن جوائز شخصيات العام، وإقامة بطولة دولية مصغرة بمشاركة عدد من الدول، كما سيتضمن الكونجرس جلسات جانبية على هامش الاجتماعات وذلك لبحث العديد من الجوانب لتطوير رياضة الهوكي، والعمل على تحقيق مزيد من الدعم وتخطي العقبات التي تعترض مستقبل رياضة الهوكي دوليا.

وأعد الاتحاد العُماني للهوكي برنامجا مكثفا لهذه الاجتماعات تشمل جولات سياحية للمشاركين للتعرف على حضارة وتاريخ سلطنة عُمان في مختلف الجوانب. ويأتي منح سلطنة عُمان لاستضافة اجتماعات «الكونجرس»، بعد المكانة الرياضية المثمرة والمرموقة التي حصدتها سلطنة عُمان على الصعيدين القاري والدولي في اللعبة، مما يعكس حجم الثقة الغامرة في منح عُمان حق هذه الاستضافة المرتقبة بكل ما تفرزه من معطيات ومكتسبات ملهمة وظواهر إيجابية وفوائد جمة تحمل في طياتها مؤشرات طيبة وانعكاسات مبشرة ومدلولات عميقة ذات أبعاد جوهرية متينة ومعان وقيم سامية ترسخ سمعة ومكانة سلطنة عُمان دوليا وقاريا على صعيد لعبة الهوكي، ومن أبرز هذه المكانة والثقة العالمية التي حصدتها سلطنة عُمان هي استضافتها للنسخة الأولى لبطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي والتي أقيمت في يناير 2024 بمحافظة مسقط بمشاركة 32 دولة. كما أن استضافة هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة في لعبة الهوكي ستعود بالنفع لسلطنة عُمان في مجالات شتى، وستعكس فوائد جمة وإيجابيات لا حصر لها، وستطال أمورا عدة وستحدث نقلة نوعية وطفرة كبيرة في لعبة الهوكي محليا وترفع من أسهم سلطنة عُمان دولية في اللعبة، بحكم استضافة سلطنة عُمان لعدد من البطولات الإقليمية المهمة خلال المرحلة الماضية، كما أن استضافة هذا الكونجرس العالمي يعد مكسبا كبيرا لسلطنة عُمان وللرياضة العُمانية باعتبار أنّها المرة الأولى التي تستضيف فيها سلطنة عُمان مثل هذا الحدث العالمي في رياضة الهوكي، وبلا شك أن تنظيم عُمان لمثل هذا الحدث إلهام سيعمل على ترسيخ اسم عُمان في تاريخ البطولة وأيضا سيكون له الأثر الكبير في تطوير لعبة الهوكي محليا من مختلف الجوانب الفنية والإدارية.

محطة مهمة

أعرب الطيب إكرام رئيس الاتحاد الدولي للهوكي عن خالص شكره وامتنانه لسلطنة عُمان، لاستضافة اجتماعات «كونجرس» الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهوكي بمسقط، مشيرًا إلى أنه من دواعي الشرف للاتحاد الدولي للهوكي بأن يعقد مؤتمره السنوي وفي نسخته التاسعة والأربعين في سلطنة عُمان، لافتًا إلى أن هذا الحدث يمثل محطة مهمة في مسيرة الاتحاد الدولي للهوكي، حيث يجتمع رؤساء وأعضاء الاتحادات القارية والدول الأعضاء من مختلف قارات العالم للمشاركة في هذا الاجتماع المهم ومناقشة جملة من الموضوعات والمحاور التي ستسهم في تشكيل مستقبل رياضتنا. وأكد رئيس الاتحاد الدولي للهوكي أن رياضة الهوكي في سلطنة عُمان تتميز بتاريخ عريق حيث تم تأسيس هذه الرياضة هنا منذ زمن طويل، ومن المميز جدًا أن يكون لقاء الكونجرس للاتحاد الدولي في ضيافة سلطنة عُمان ونحن نحتفل بمرور مائة عام منذ إشهار الاتحاد في عام 1924.

نجاح كبير لعُمان

وأشار رئيس الاتحاد الدولي للهوكي إلى أن سلطنة عُمان نجحت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية في استضافة سلسلة من البطولات الإقليمية والقارية والدولية، حيث تمت استضافة البطولة الآسيوية في محافظة ظفار خلال العام المنصرم كما تمت إقامة العديد من البطولات على ملعب هوكي عُمان في العامرات ومنها التصفيات الأولمبية المؤهلة إلى أولمبياد باريس إلى جانب الحدث الأكبر والمتمثل في بطولة العالم لخماسيات الهوكي في يناير المنصرم، وبرهنت سلطنة عُمان على إمكانياتها العالية في استضافة هذه الأحداث الدولية الكبيرة، وبعد جميع هذه النجاحات المتتالية، فقد أسند الاتحاد الدولي للهوكي موضوع استضافة الكونجرس الخاص بالاتحاد الدولي إلى سلطنة عُمان، ليجتمع ممثلو كافة الدول المنتسبة للاتحاد الدولي في العاصمة مسقط. وأوضح الطيب إكرام أن هذا الاجتماع الدولي يعقد في سلطنة عُمان في التوقيت المناسب، بعد نجاح كافة الاستحقاقات والأحداث الرياضية التي تمت إقامتها هنا في العاصمة مسقط، مؤكدًا أن الاجتماعات الخاصة بالاتحاد الدولي وكذلك الاتحادات القارية ستناقش جملة من الموضوعات والمحاور المهمة والحاسمة والتي سترسم الخطط المستقبلية وخارطة الطريق للأعوام الأربعة المقبلة وكذلك مناقشة ووضع الخطط الاستراتيجية.

تطوير قطاعات الهوكي

وتحدث رئيس الاتحاد الدولي عن منتدى الهوكي الدولي الذي سيعقد صباح غدا الجمعة في فندق شيراتون عمان حيث قال: هذا المنتدى سيكون مهمًا أيضًا حيث يعد أحد الأجزاء الرئيسة ضمن أحداث الكونجرس الدولي، حيث سنناقش في المنتدى الكثير من الجوانب المرتبطة بتطوير القطاعات المرتبطة برياضة الهوكي وكيفية تطويرها والأخذ بها نحو آفاق عالية ومستدامة وبما يتوافق مع التطورات المستقبلية الحاصلة في العالم، إلى جانب مناقشة واستعراض التحديات التي تواجه رياضة الهوكي على المستوى العالمي وكذلك في مختلف القارات، وأيضا سنخوض محاور كثيرة عن اللاعبين والرياضيين وكيفية الاهتمام بهم بشكل أكبر وتوفير البيئة المناسبة لهم للتنافس والاحتكاك. عقبها تطرق الطيب إكرام إلى أن اجتماعات الكونجرس الدولي المزمع إقامتها يوم السبت ستستعرض العديد من البنود والموضوعات المختلفة، حيث قمنا بإعداد جدول أعمال مكثف يتضمن العديد من الموضوعات والمناقشات المهمة ومراجعة العديد من التقارير الإدارية والفنية والمالية وغيرها من التقارير الأخرى، حيث ستنطلق الاجتماعات منذ الصباح الباكر وتستمر لغاية فترة العصر، ونتوقع أن نخرج بقرارات مهمة ستتم من خلالها مراجعة أغلب الأنظمة والبنود الموجودة حاليا بالنظام الأساسي.