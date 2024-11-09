نزوى يحجز بطاقة التأهل لدور الأربعة بسباعيات القدم وشناص بالطائرة فـي بطولة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

إبراء ـ من ماجد المحرزي :

تواصلت اللقاءات المثيرة ببطولة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ، حيث حسم فريق فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي في بطولة سباعيات كرة القدم بعد فوزه المستحق على فريق فرع مسقط بثلاثية نظيفة مما مكَّنه من تحقيق صدارة المجموعة الثانية بتسع نقاط، وذلك في مباراة الجولة الرابعة من حسابات المجموعة الثانية. ضمن منافسات البطولة الرياضية الثانية والعشرين لطلاب جامعة التقنية والعلوم التطبيقية المقامة بالمجمع الرياضي بإبراء بتنظيم من فرع الجامعة بإبراء. في حين تلاه فريق فرع عبري في الترتيب بعد فوزه المثير على فريق فرع صحار بأربعة أهداف لهدف. جاءت أهداف فريق فرع عبري بتوقيع كل من اللاعب مهند الجساسي واللاعب أمير البلوشي. ويتطلع فريق عبري لقطع تذكرة العبور للمربع الذهبي، وذلك حينما يقابل فريق فرع صلالة على أرضية المجمع الرياضي بإبراء. أما في حسابات المجموعة الأولى، فقد اتسمت هذه الجولة بالتواضع. حيث تقابل فريق فرع الرستاق مع نظيره فريق فرع شناص في مباراة عقيمة من الأهداف انتهت بالتعادل السلبي بينهما. في حين لعب فريق فرع صور ضد فريق فرع المصنعة لتنتهي هي الأخرى بالتعادل بهدف وحيد لكل منهما. ليحافظ فريق فرع إبراء على صدارة المجموعة برصيد ستة نقاط. وعلى صعيد منافسات دوري المجموعات لبطولة الكرة الطائرة، شهدت التصفيات نكهة تنافسية عالية. حيث التقى فريق الفرع المضيف مع فريق فرع شناص ضمن منافسات المجموعة الأولى، لتنتهي المباراة لصالح الفريق الضيف بشوطين مقابل شوط واحد. ليثبت فريق فرع شناص حضوره اللافت في البطولة بعد فوزه على فريق فرع عبري لاحقاً بذات النتيجة. ليصعد إلى المربع الذهبي متصدراً المجموعة الثانية، يليه فريق فرع إبراء. في المقابل أكد فريق فرع نزوى أيضاً على حضوره القوي في البطولة بعد فوزه النظيف على فريق فرع مسقط بشوطين دون رد. ليكون في صدارة المجموعة الأولى ويحجز مقعده في دور الأربعة تاركاً فريق فرع مسقط في المرتبة الثانية. وبهذه النتائج يلتقي غداً في مباريات الدور نصف نهائي فريق فرع نزوى مع فريق فرع إبراء، وفريق فرع شناص مع فريق فرع مسقط.