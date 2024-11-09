نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. نادي سعودي يبدي اهتمامه بنجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن اهتمام أحد الأندية السعودية بنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رغم تداول الأنباء بتجديد عقده معهم ولكن لم يعلن عن ذلك بشكل رسمي.

وقال عبدالهادي ببرنامجه اللعيب مع عبر قناة mbc masr: "استفسر مجلس إدارة نادي الأخدود السعودي عن عقد أحمد سيد زيزو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي يقترب بشدة من التجديد للفارس الأبيض".

وأضاف: "تواصل مجلس إدارة نادي الأخدود السعودي مع ناس مقربة من اللاعب أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وهو لاعب كبير وليس جديد اهتمام الأندية العربية به والرغبة بضمه".

ورد طارق يحيى على ذلك: "أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطلوب ولا يوجد شك بمستواه ويبقى القرار النهائي بيد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب وخسارة كبيرة لنا إذا ترك الزمالك وغيابه مؤثر هو وناصر ماهر رغم الفوز على سموحة وإذا طلب 2 مليون دولار أو رقم أقل أو أكثر فهو أمر يخصه هو والإدارة وأعتقد أنهم لن يفرطوا به بسهولة".