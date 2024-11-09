انت الأن تتابع خبر استبعاد 5 لاعبين عن قائمة منتخب مصر مع حسام حسن لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وردنا الآن ان قائمة منتخب مصر مع حسام حسن “المدير الفني لمنتخب مصر” سيتم الكشف عنها خلال ساعات قليلة، وذلك بعدما تم استبعاد 5 لاعبين للإصابة عن معسكر منتخب مصر في نوفمبر الجاري، وذلك لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لعام 2025

قائمة منتخب مصر مع حسام حسن

ومن المترقب أن يتم الإعلان عن قائمة منتخب مصر مع حسام حسن لمعسكر نوفمبر خلال الساعات القليلة القادمة، والتي ستشهد عناصر جديدة، لاسيما أن مدرب منتخب مصر يرغب في تجربة عدد من اللاعبين، بعدما تأهل رسميا لأمم إفريقيا بعد تصدره مجموعته بالعلامة الكاملة، ويستعد منتخب مصر لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، في المباراتين التي ستقام خلال شهر نوفمبر الجاري في فترة التوقف الدولي في إطار تصفيات أمم إفريقيا المغرب 2025.

المستبعدين من قائمة منتخب مصر مع حسام حسن

محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي،

ياسر إبراهيم.

ورامي ربيعة.

خالد صبحي.

وأحمد مصطفى زيزو.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

خلال ترقب جماهير كرة القدم المصرية الإعلان عن قائمة منتخب مصر مع حسام حسن، فمن المقرر أن يأتي موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي يوم 15 نوفمبر الجاري، في المقابل سوف يخوض منتخب مصر مباراته الثانية امام منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي القادمة

بعد ان نشرنا لكم قائمة منتخب مصر مع حسام حسن، جاء دور الحديث عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي، فمن المقرر ان يتم نقل المباراة عبر مجموعة قنوات بين سبورت bein sports، الناقل الحصري للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

ترتيب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

وفي إطار الحديث عن قائمة منتخب مصر مع حسام حسن، فقد جاء ترتيب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا “المجموعة الثالثة”

على النحو التالي..