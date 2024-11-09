نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في الدوري الأسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب جمهور نادي ريال مدريد بشغف مباراة فريقهم المرتقبة ضد أوساسونا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2024/2025، وفي هذا السياق، زادت معدلات البحث عن القنوات المفتوحة التي ستنقل المباراة، يُتوقع أن تكون المواجهة ملحمية بين الفريقين، نظرًا لسعي كل منهما للحصول على ثلاث نقاط ثمينة في هذا اللقاء.

مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم

البث المباشر لمباراة ريال مدريد اليوم

يأتي وسط توقعات تشير إلى فوز كاسح للملكي، نظرًا لفارق المستوى بين الفريقين، يمتلك ريال مدريد 24 نقطة من 11 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة، ويحتل حاليًا المركز الثاني خلف برشلونة، بناءً على هذه المعطيات، تميل التوقعات لصالح ريال مدريد، سنقدم لكم في السطور التالية كافة التفاصيل حول القنوات الناقلة وموعد انطلاق المباراة.

مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم

اليوم ستقام مباراة من العيار الثقيل بين ريال مدريد وأوساسونا ضمن منافسات الدوري الإسباني، ويترقب عشاق كرة القدم الإسبانية حول العالم هذه المواجهة النارية، وعلى الرغم من أن التوقعات تميل لصالح ريال مدريد، إلا أن أوساسونا يعد خصمًا قويًا وعنيدًا، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعد تحقيقه 6 انتصارات و3 تعادلات و3 هزائم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم

يستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 المباراة المرتقبة بين ريال مدريد وأوساسونا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2024/2025. ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الحصري للدوري الإسباني، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 1.