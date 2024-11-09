نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة طارئة بين جوميز وطبيب الزمالك بشأن الونش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح محمود حمدي الونش، مدافع فريق الزمالك، جاهزًا للعودة إلى المباريات الرسمية بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

الونش جاهز للمشاركة في المباريات

وأفاد مصدر من داخل الفريق في تصريحات بأن المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز فضل عدم المخاطرة بإشراك الونش في المباريات السابقة، رغم مشاركته في التدريبات الجماعية، وذلك لضمان تعافيه الكامل.

وأشار المصدر إلى أن جوميز عقد جسلة طارئة مع الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك، الذي أكد جاهزية الونش للمشاركة في المباريات.

حيث يدرس الجهاز الفني الآن ضمه لقائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقررة يوم 23 نوفمبر في استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري NILE.