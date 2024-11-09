نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أول مران للأهلى استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، استئناف التدريبات الجماعية للفريق يوم الخميس المقبل، 14 نوفمبر، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

موعد مران الأهلي الأول بعد الراحة

وتقام المباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري في الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة 22 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وكان كولر قد منح اللاعبين راحة لمدة 7 أيام بعد الفوز على زد إف سي، نظرًا للأجندة الدولية.

حيث يلعب منتخب مصر مباراتين وديتين؛ الأولى ضد كاب فيردي يوم 15 نوفمبر الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة في كاب فيردي، والثانية ضد بوتسوانا يوم 19 نوفمبر الساعة 9 مساءً على استاد القاهرة.

