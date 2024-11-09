نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري في مواجهة صعبة أمام الجونة.. اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق الجونة اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويسعي المصري للفوز في هذه المباراة علي فريق الجونة لحصد الثلاث نقاط حرصا على تواجده بالمربع الذهبي منذ بداية الموسم.

ويأمل المصري على تعزيز مركزه ضمن المراكز المتقدمة وضمان استمراريته في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات القارية.

يحتل النادي المصري المركز الخامس برصيد 3نقاط بينما يتواجد الجونة في المركز العاشر برصيد نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري.

موعد مباراة المصري والجونة بالدوري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر الجاري على ملعب ستاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والجونة

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري.