نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب يشعر جوارديولا بالغضب تجاه مدرب إنجلترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية صباح اليوم عن حالة الغضب الشديدة التي شعر بها مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا، خاصّه بعد استدعاء جاك جريليش لاعب الفريق، لمعسكر منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل.

وطلب لي كارسلي، مدرب إنجلترا المؤقت، انضمام نجم السيتي رغم معرفته بعدم جاهزيته في الفترة الأخيرة بسبب ما يمر به من مشاكل في العضلة الخلفية.

وأشارت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن جوارديولا متعصب من هذا القرار، وأشار أن جريليش غير مؤهل بنسبة 100% للمشاركة مع السيتي أمام برايتون، اليوم السبت.

وقال جوارديولا أن اللاعب الإنجليزي قد عاد للمران منذ فترة قليلة للغاية مع مانشستر سيتي، وأنه في حالة تعجب بقيام كارسلي باستدعائه.

وأكد المدرب علي عدم جاهزية اللاعب قائلًا: "اللاعب لم يتدرب لمدة 17 يوما متواصلين، وأمس الجمعة كان المران الأول له، ولم يشارك سوى لمدة 20 دقيقة".

علي الجانب الآخر صرح كارسلي أنه سيعمل على تجهيز جريليش للعب مع المنتخب الإنجليزي خلال الأيام المقبلة، على الرغم إنه في نفس الوقت أعلن فيه جوارديولا أن اللاعب غير قادر للمشاركة أمام برايتون.