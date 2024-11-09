نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي دفاع المصري يغيب عن مباراة اليوم أمام الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب ثنائي دفاع الفريق الأول للكرة بالمصري، خالد صبحي ومحمد دبش، عن مواجهة فريقهما اليوم أمام الجونة بالجولة الثانية من منافسات الدوري بسبب الإصابة، ما يشكل تحديًا كبيرًا للجهاز الفني في ظل أهمية المباراة.

يعاني خالد صبحي من تمزق من الدرجة الثانية في عضلة السمانة، ما جعله يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف منذ تعرضه للإصابة في مباراة منتخب مصر مع موريتانيا في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

بينما يتعرض محمد دبش لإصابة في الكاحل، حيث يعاني من التواء يتطلب متابعة طبية دورية لتحديد مدى جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية فور شفائه.

ويمثل غيابهما ثغرة دفاعية، يُعتبران من العناصر الأساسية التي تعزز من صلابة الخط الخلفي للفريق.

موعد مباراة المصري والجونة بالدوري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر الجاري على ملعب ستاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والجونة

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري.