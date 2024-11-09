نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. نجم الأهلي يغيب شهرا للإصابة وريال مدريد يثير قلق ليفربول بشأن أرنولد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 9 -11-2024 في السطور التالية:

نجم الأهلي يغيب شهرا للإصابة

كشفت الأشعة التي خضع لها محمد عبد الله لاعب الأهلي الصاعد، إصابته بمزق في العضلة الأمامية، وحاجته لفترة تأهيل تقارب شهرًا، بعدما تعرض للإصابة خلال التدريبات قبل مباراة زد إف سي الأخيرة في الدوري.

ومنح السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، لاعبيه راحة 7 أيام من التدريبات عقب الفوز على زد إف سى، وذلك بسبب الأجندة الدولية، حيث يخوض منتخب مصر مباراتين الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر فى الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

ريال مدريد يثير قلق ليفربول بشأن أرنولد

كشف تقارير إنجليزية عن مستجدات المفاوضات بين النادي الإنجليزي ليفربول و لاعبه ترنت ألكساندر أرنولد، و ذلك بسبب عدم توصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب.

ونشرت صحيفة "ذا صن" أن إدارة النادي الإنجليزي قد قدمت عرضاً يبلغ 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، من أجل إقناع لاعبه أرنولد للتجديد، إلا إنه لم يتخذ قراره بعد، وكان اللاعب قد تلقى عدة عروض من جانب ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وينوي ليفربول في تجديد عقود ثلاثي الفريق محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، وأرنولد، لكن إدارة الفريق رفضت زيادة راتب الأخير عن العرض الذي قدم له.

والجدير بالذكر أن أرنولد يعد من اللاعبين الذي وضعهم ريال مدريد ضمن خطته التعاقدية، وهذا ما يقلق إدارة الريدز من عدم بقاء اللاعب الإنجليزي في صفوف الفريق خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل العروض الضخمة التي يقدمها الفريق الإسباني مؤخرًا.