انت الأن تتابع خبر "مطارة صلاح لـ هالاند مُستمره" .. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025 قبل بداية الجولة الحادية عشر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يفصلنا سوا ساعات قليله من الآن عن إنطلاق الجولة الحادية عشر من البريمرليج 2024-2025، لذلك يبحث الملايين من المُتابعين عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيثُ شهد هذا الموسم الكثير من الإثاره والمنافسه بين جميع اللاعبين، والذي يتواجد به اللاعب المصري المُتألق “محمد صلاح”، في فريق ليفربول متصدر الدوري حتى تلك اللحظات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

تُعد الكره الإنجليزيه لديها شعبيه هائله على مستوى العالم، ولهذا يتسائل العديد من المُتابعين لها عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، تزامناً مع إقتراب بداية الجولة رقم 11 في الدوري الانجليزي الممتاز، ومن المتوقع أن نرى منافسه شرسه بين الجميع، لحسم لقب الهداف، وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي،

على النحو الآتي :

إيرلينج هالاند – لاعب مانشستر سيتي – برصيد 11 هدفا.

بريان مبيومو – لاعب برينتفورد – برصيد 8 أهداف.

كريس وود – لاعب نوتينجهام فورست – برصيد 8 أهداف.

محمد صلاح – لاعب ليفربول – برصيد 7 أهداف.

كول بالمر – لاعب تشيلسي – برصيد 7 أهداف.

نيكولاس جاكسون – لاعب تشيلسي – برصيد 6 أهداف.

داني ويلبيك – لاعب برايتون – برصيد 6 أهداف.

لويس دياز، لاعب ليفربول – برصيد 5 أهداف.

أولي واتكينز، لاعب أستون فيلا – برصيد 5 أهداف.

يوان ويسا، لاعب برينتفورد – برصيد 5 أهداف.

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الانجليزي